Comune sciolto per mafia ex sindaco rinuncia alla sospensiva | il Consiglio di Stato entra nel merito
A ottobre il Comune di Caserta sarà al centro di un periodo di decisioni giudiziarie rilevanti, con due ricorsi presentati dall’ex sindaco contro lo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose e contro l’incandidabilità per due turni elettorali consecutivi. L’ex primo cittadino ha deciso di rinunciare alla richiesta di sospensiva, lasciando che il Consiglio di Stato si pronunci nel merito delle questioni sollevate. La situazione coinvolge questioni legali e amministrative che si trascinano ormai da diverso tempo.
Sarà un mese di ottobre infuocato per le sorti del Comune di Caserta, con il doppio ricorso presentato dall’ex sindaco Carlo Marino sullo scioglimento dell’Ente per infiltrazioni mafiose e l’incandidabilità per due turni elettorali consecutivi.Nella mattinata di oggi l’udienza dinanzi al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
La Cassazione annulla la condanna all’ex sindaco di Rende, Manna: il comune fu sciolto per mafiaLa corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 2 anni e 3 mesi all’ex sindaco di Rende, Marcello Manna, per corruzione in atti...
Ciliegi di via XX Settembre, il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Comune sulla sospensivaCiliegi di via XX, il Consiglio di Stato respinge il ricorso cautelare del Comune: il merito si discuterà il 19 giugnosottotitolo: Dopo la nuova...
Temi più discussi: Comunali di Quindici, confermato il verdetto sull’esclusione della lista di Rubinaccio; Processo Assedio, a caccia dell’accordo; Mafia e politica a Modugno, il gip respinge la richiesta di arresti domiciliari per l’ex sindaco Bonasia; Don Patriciello: Mi disse Carmine Schiavone dei Casalesi: senza gli agganci con la politica saremmo rimasti una piccola banda di delinquenti di paese.
David Gentili e l'inutile comitato antimafia del Comune di Milano Mi sono accorto, colpevolmente in ritardo (ma fino a un certo punto, visto che non sono stato taggato), che l'ex consigliere comunale David Gentili, oggi membro del comitato antimafia del Comun - Facebook facebook
Marano, il comune sciolto per mafia: è la quinta voltaSciolto per mafia il Comune di Marano. La decisione è stata assunta oggi dal Consiglio dei ministri. Per Marano si tratta del quinto scioglimento per infiltrazioni mafiose della sua storia, un record ... ilmattino.it
Marano, il Comune sciolto per mafiaIl Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Marano di Napoli per infiltrazioni mafiose. E' la quinta volta che avviene nella storia del Comune. rainews.it