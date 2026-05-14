Comune sciolto per mafia ex sindaco rinuncia alla sospensiva | il Consiglio di Stato entra nel merito

A ottobre il Comune di Caserta sarà al centro di un periodo di decisioni giudiziarie rilevanti, con due ricorsi presentati dall’ex sindaco contro lo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose e contro l’incandidabilità per due turni elettorali consecutivi. L’ex primo cittadino ha deciso di rinunciare alla richiesta di sospensiva, lasciando che il Consiglio di Stato si pronunci nel merito delle questioni sollevate. La situazione coinvolge questioni legali e amministrative che si trascinano ormai da diverso tempo.

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