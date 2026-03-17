La Corte di Cassazione ha deciso di annullare e rinviare la condanna a due anni e tre mesi all’ex sindaco di Rende, Marcello Manna, per corruzione in atti giudiziari. La decisione riguarda un procedimento in cui l’ex primo cittadino era stato condannato in primo grado. Il comune di Rende era stato sciolto per mafia prima di questa vicenda giudiziaria.

La corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 2 anni e 3 mesi all’ex sindaco di Rende, Marcello Manna, per corruzione in atti giudiziari. Manna, penalista, era stato accusato di avere corrotto il giudice Marco Petrini per ottenere l’assoluzione dall’ergastolo di uno sei suoi assistiti, il boss della ‘ndrangheta cosentina Francesco Patitucci. Ma ciò che ha vissuto l’ex primo cittadino rendese è stata un’autentica odissea giudiziaria. La decisione degli ermellini. In un’inchiesta della Procura di Salerno, Manna era stato accusato di avere corro Petrini, con un filmato nel quale si vede che gli consegna una busta, per fare assolvere Francesco Patitucci dall’ergastolo, cosa che di fatto avvenne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Cassazione annulla la condanna all’ex sindaco di Rende, Manna: il comune fu sciolto per mafia

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