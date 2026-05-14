Compiti a casa nel weekend Daniele Novara ironizza sui genitori | Signora mi raccomando nel weekend lavorate tanto che siete un po’ indietro

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo del fine settimana, le scuole inviano solitamente le ultime comunicazioni ai genitori, spesso ricordando i compiti da svolgere. In una recente dichiarazione, un esperto nel settore dell’educazione ha scherzato sulla situazione, rivolgendo una battuta a una madre riguardo ai compiti che si accumulano nel weekend. La frase, rivolta con tono ironico, invita i genitori a dedicare del tempo allo studio dei figli, sottolineando la routine delle comunicazioni che accompagnano ogni venerdì.

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