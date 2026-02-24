Educare alla sessualità per crescere nel rispetto Daniele Novara inaugura la Scuola genitori

Daniele Novara ha aperto la nuova edizione della Scuola genitori a Piacenza, motivato dall’esigenza di promuovere un’educazione alla sessualità basata sul rispetto. Durante l’incontro, il pedagogista ha spiegato come affrontare con i figli temi delicati, incoraggiando un dialogo aperto e sincero. La partecipazione di genitori, insegnanti e operatori sociali ha mostrato il forte interesse verso queste tematiche. La sessione si è conclusa con un confronto sulle strategie più efficaci.

Primo incontro della nuova edizione della Scuola Genitori di Piacenza insieme a Daniele Novara pedagogista, autore e direttore del Cpp, venerdì 6 marzo alle ore 17,15 al Liceo Scientifico Respighi. L'evento si intitola "Educare alla sessualità per crescere nel rispetto". «I bambini e i ragazzi sono tempestati da immagini e da richiami che fanno più o meno esplicitamente riferimento alla sessualità. L’argomento sesso è un tabù spesso ancora difficile da scardinare – commenta Daniele Novara –. Evitare di parlarne però non è una buona soluzione. È importante creare un percorso che, partendo dal pudore, sappia offrire ai figli non solo strumenti di conoscenza teorica ma una misura emotiva ed affettiva che dia senso all’incontro sessuale e alla sua ricchezza», 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Educazione sessuale a scuola, Meloni: “Educare i figli su materie così delicate è compito dei genitori, lo Stato non può sostituirsi alla famiglia”Durante il suo intervento ad Atreju, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che l’educazione sessuale nelle scuole deve essere affidata ai genitori, affermando che lo Stato non può sostituirsi alla famiglia in questo delicato ruolo.

