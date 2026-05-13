Bormio tangenzialina dell' Alute | richiesta di incontro pubblico al sindaco Cavazzi
A Bormio, il comitato di cittadini che tutela la piana dell'Alute ha scritto una lettera aperta al sindaco, chiedendo un incontro pubblico. La richiesta arriva dopo che anche l’associazione ambientalista Italia Nostra aveva proposto una soluzione alternativa alla costruzione della tangenzialina nella zona. La vicenda riguarda il progetto di un collegamento stradale che interessa l’area, già oggetto di discussioni tra le parti coinvolte.
Dopo l'associazione ambientalista Italia Nostra, che ha rilanciato l'idea di una soluzione alternativa rispetto alla realizzazione della tangenzialina di Bormio nella piana dell'Alute, ora anche il comitato di cittadini a tutela della piana stessa torna alla carica e, con una lettera aperta.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Tangenzialina di Bormio incontro Pubblico 20.11.2025: NUOVO RICORSO AL TAR
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