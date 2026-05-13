Amministrative 2026 il candidato sindaco Legnini incontra la Coldiretti | Ecco le proposte per il comparto agricolo

Stamattina si è svolto un incontro tra il candidato sindaco e i rappresentanti di Coldiretti, presenti con figure della governance locale, provinciale e regionale dell’associazione. La discussione ha riguardato le proposte per il settore agricolo in vista delle amministrative del 2026. La riunione si è svolta nella sede di Coldiretti, con l’obiettivo di affrontare questioni legate all’agricoltura e alle esigenze del comparto.

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