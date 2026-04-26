Il 17 maggio 2026, al Teatro Sociale di Como, si svolgerà la finale di Como Youth Sound, un contest musicale dedicato a giovani under30. Dieci talenti scelti tra 211 candidati provenienti dalla Lombardia e dalla Svizzera si esibiranno davanti a un pubblico e a una giuria. La selezione fa parte della stagione Fairplay, che si propone di valorizzare i giovani artisti emergenti.

? Cosa sapere Dieci finalisti under30 si esibiranno al Teatro Sociale di Como il 17 maggio 2026.. Il contest seleziona talenti tra 211 candidati tra Lombardia e Svizzera per la stagione Fairplay.. Dieci giovani musicisti under30 si sfideranno sul palco del Teatro Sociale di Como domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.30, dopo che una selezione massiccia ha coinvolti ben 211 candidati tra la Lombardia e la Svizzera. Il contest Como Youth Sound ha tracciato un confine netto tra l’entusiasmo delle proposte ricevute e la realtà della competizione, selezionando i nomi che avranno l’onere e l’onore di dare voce alla nuova scena musicale nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como Youth Sound: 10 talenti pronti a conquistare il palco

These Auditions Turned The Crowd Into A Celebration…Wait Until The Last One!

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