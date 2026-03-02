Un camion ha sfondato un guard-rail e si è lanciato nel canalone durante il pomeriggio, causando un incidente che ha interrotto il traffico in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza la strada. La strada è rimasta chiusa al traffico mentre le operazioni di soccorso proseguivano.

Il sole del primo pomeriggio stava già iniziando la sua lenta discesa verso l’orizzonte, proiettando ombre lunghe sull’asfalto che scorreva monotono sotto le ruote pesanti del mezzo. Per chi vive la strada, quei momenti possono diventare una trappola di ipnotica ripetitività, dove il rombo del motore si trasforma in un battito regolare che accompagna il viaggio. All’improvviso, però, l’equilibrio perfetto tra uomo e macchina si è spezzato in un istante infinito. Un movimento imprevisto, una frazione di secondo in cui la traiettoria ha smesso di seguire la linea retta, e il gigante di ferro ha iniziato a deviare inesorabilmente verso il margine della carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Camion sfonda il guard-rail e vola nel canalone: incidente shock in Italia. Traffico in tilt

