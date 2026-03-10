Bibbiena riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Oggi a Bibbiena si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso il Palazzo Comunale. Alla riunione hanno partecipato il Prefetto di Arezzo e altri rappresentanti delle forze dell’ordine. L’incontro si è concentrato sulla valutazione della situazione della sicurezza nel territorio del Casentino. La discussione si è svolta nel corso della mattinata.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Si è svolta nella mattinata odierna, presso il Palazzo Comunale di Bibbiena, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Arezzo, dedicata all’esame della situazione della sicurezza nel territorio del Casentino. Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, i Comandanti della Compagnia Carabinieri di Bibbiena e della Tenenza della Guardia di Finanza di Poppi, i Sindaci dei Comuni del Casentino e i Comandanti delle Polizie locali, in un quadro di confronto e coordinamento sulle principali tematiche di sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

