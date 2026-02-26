Questa mattina si è svolta una riunione presso la Prefettura di Arezzo con i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, per discutere delle misure di sicurezza e della situazione nella provincia. L’incontro ha visto confronti diretti sui temi legati alla sicurezza pubblica, con l’obiettivo di coordinare le attività e garantire una risposta efficace alle esigenze del territorio.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Questa mattina, presso la Prefettura di Arezzo, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto, per l’esame della Direttiva interministeriale del 28 gennaio 2026, recante “Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici”, emanata congiuntamente dal Ministro dell’Interno e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito. Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Azienda USL Toscana Sud Est, della Provincia e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura

