Comitato provinciale ordine pubblico a Sansepolcro Il questore | Reati in diminuzione
Questa mattina a Sansepolcro si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Arezzo. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle forze dell’ordine e altri rappresentanti istituzionali. Durante la riunione, sono stati discussi i dati sui reati nella zona della Valtiberina, con il questore che ha comunicato un calo delle denunce rispetto ai periodi precedenti. La discussione si è focalizzata anche sulle strategie di prevenzione e controllo sul territorio.
La Valtiberina questa mattina all’attenzione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso il palazzo comunale di Sansepolcro e presieduto dal prefetto di Arezzo. All’incontro hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali delle forze di polizia, tutti i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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