Comitato provinciale ordine pubblico a Sansepolcro Il questore | Reati in diminuzione

Questa mattina a Sansepolcro si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Arezzo. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle forze dell’ordine e altri rappresentanti istituzionali. Durante la riunione, sono stati discussi i dati sui reati nella zona della Valtiberina, con il questore che ha comunicato un calo delle denunce rispetto ai periodi precedenti. La discussione si è focalizzata anche sulle strategie di prevenzione e controllo sul territorio.

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La Valtiberina questa mattina all’attenzione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso il palazzo comunale di Sansepolcro e presieduto dal prefetto di Arezzo. All’incontro hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali delle forze di polizia, tutti i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Derby all'Ascoli, festa al Picchio Village. Il questore Fusco: "Ordine pubblico ok"Ascoli, 5 marzo 2026 – Oltre 4000 tifosi dell’Ascoli in delirio hanno atteso il rientro della squadra al Picchio Village dopo la vittoria della... Liti e problemi di ordine pubblico, il questore chiude due locali a MontesilvanoUn bar con sala slot e un fast food etnico di Montesilvano sono stati chiusi temporaneamente dal questore di Pescara Carlo Solimene, che ha disposto... Temi più discussi: Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 6 maggio; Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; Calcio: il 17 maggio festa Inter per lo scudetto, vertice in Prefettura; Movida, fumata grigia. Restano le restrizioni ma si allunga l’orario di apertura dei locali. La Lega Serie A ricorrerà al Tar del Lazio contro la decisione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di posticipare Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle ore 20.45 per motivi di ordine pubblico vista la concomitanza con gli Internazionali B x.com Perugia, prefetto e forze dell’ordine assicurano: «Reati in calo»Diminuiscono i reati a Perugia. È il dato emerso martedì nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove questore e prefetto hanno fotografato un quadro in migliorament ... umbria24.it Motivi di ordine pubblico, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20.45Motivi di ordine pubblico, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18...Motivi di ordine pubblico, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Attesa per il comunicato della Lega ... italpress.com