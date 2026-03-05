Derby all' Ascoli festa al Picchio Village Il questore Fusco | Ordine pubblico ok

Oltre 4000 tifosi dell’Ascoli si sono radunati al Picchio Village per accogliere la squadra, che ha fatto ritorno dopo aver vinto il derby contro la Sambenedettese al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Il questore Fusco ha confermato che l’ordine pubblico è stato mantenuto senza problemi durante l’evento. La festa si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

Ascoli, 5 marzo 2026 – Oltre 4000 tifosi dell'Ascoli in delirio hanno atteso il rientro della squadra al Picchio Village dopo la vittoria della squadra bianconera al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto nel derby con la Sambenedettese (Serie C, gir. B) grazie al gol di Simone Corazza che al 90' ha sancito l'1-0 a favore degli uomini di mister Tomei. Già al triplice fischio, in tutta la città sono stati sparati fuochi d'artificio, così come nel quartiere generale dell'Ascoli dove la squadra è stata festeggiata e in particolare Corazza, soprannominato 'Joker', portato in trionfo. Circa 200 uomini delle forze dell'ordine coordinate dalla Questura di Ascoli Piceno sono stati impegnate per tutta la giornata di ieri in una imponente opera di controllo del territorio che ha richiesto l'impiego anche di un elicottero e droni.