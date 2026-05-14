A Firenze si torna a parlare della presenza di un vigile di quartiere, in seguito alle richieste di vari comitati e gruppi di opposizione. Questi chiedono di ripristinare il modello sperimentato tra il 2017 e il 2019, ritenendolo ancora valido. La proposta prevede di riprendere le attività di un ufficiale di pubblica sicurezza dedicato alle esigenze specifiche dei quartieri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la gestione delle zone residenziali. La questione è al centro di un dibattito che coinvolge diversi attori locali.

Firenze, 14 maggio 2026 - "E' necessario riprendere la proposta del vigile di quartiere, la cui sperimentazione nel periodo 2017-2019 ha funzionato. Questo modello può essere proposto nuovamente, suddividendolo in rioni, facendo in modo che una presenza costante possa determinare comportamenti virtuosi, inducendo comportamenti adeguati, per esempio sulla sosta. Quello che ha proposto la Sindaca con la Giunta sono prestazioni occasionali, o operazioni pilotate". Lo ha dichiarato Massimo Lensi - che in passato si è occupato del progetto del vigile di quartiere e che ha fatto alcune proposte sul tema -, dopo il varo nei giorni scorsi della 'polizia di prossimità' da parte dell'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comitati e opposizioni: “Tornare al vigile di quartiere del 2017”

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