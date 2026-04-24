Riccione mette ordine | stop al caos dei comitati di quartiere

A Riccione è stato approvato un nuovo regolamento che disciplina l’attività dei comitati di quartiere. La decisione è stata presa dalla sindaca, che ha annunciato l’attuazione di norme volte a regolamentare le funzioni e le modalità di partecipazione di questi organismi. La misura riguarda l’organizzazione interna e le procedure di convocazione e intervento dei comitati, con l’obiettivo di garantire una gestione più ordinata e trasparente.

? Cosa sapere La sindaca Angelini introduce a Riccione un nuovo regolamento per i comitati di quartiere.. La norma impone criteri di composizione equilibrata e trasparenza finanziaria per i gruppi locali.. La sindaca Angelini introduce a Riccione un nuovo regolamento per i comitati d’area, ponendo fine alla proliferazione di associazioni che ha frammentato la gestione dei quartieri tra la zona a mare, l’Alba, il Dante e il Paese. Il Comune interviene per disciplinare il riconoscimento dei gruppi locali e stabilire criteri rigorosi per l’erogazione di contributi e l’ottenimento del patrocinio. La misura punta a risolvere le tensioni, i blitz...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccione mette ordine: stop al caos dei comitati di quartiere Notizie correlate Non solo Luxardo, la sfida al cemento mette insieme tutti i Comitati dei Colli e della BassaTutti i comitati ambientalisti in difesa dei Colli Euganei, insieme con le loro vertenze per protestare contro tre progetti che prevedono ulteriori... OpenAI mette un freno al Pentagono: stop alla sorveglianza dei cittadiniOpenAI, una delle principali società nel settore dell’intelligenza artificiale, ha aggiornato il contratto con il Dipartimento della Difesa...