Cosenza | via libera ai comitati di quartiere la svolta

A Cosenza l’amministrazione comunale ha approvato ufficialmente la creazione dei Comitati di Quartiere. Questa decisione permette ai residenti di organizzarsi formalmente e di partecipare più attivamente alla vita della città. La misura riguarda tutte le zone del centro e delle periferie, offrendo così uno strumento di rappresentanza diretta per i cittadini. La procedura comprende l’istituzione di strutture permanenti e incontri periodici.

Nel cuore della Calabria, a Cosenza, si è verificato un passaggio fondamentale verso una governance più inclusiva: l'amministrazione comunale ha dato il via libera alla costituzione formale dei Comitati di Quartiere. Questa decisione, accolta con entusiasmo da Davide Bruno, segna la fine di un'attesa lunga e trasforma le aree residenziali in veri laboratori di cittadinanza attiva. Non si tratta solo di un atto burocratico, ma del riconoscimento ufficiale di un impegno costante dei cittadini che amano il proprio territorio. La notizia arriva in un momento cruciale per la città, confermando che la strada intrapresa per coinvolgere i residenti è quella corretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu "I candidati incontrino i comitati di quartiere"I candidati sindaco incontrino i comitati e in generale i cittadini, per parlare di infrastrutture, sicurezza, sanità. Comitati di quartiere, ecco tutte le squadreSono stati completati tutti i direttivi dei Comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, rinnovati con l’election day del 13 e 14 dicembre 2025. Contenuti utili per approfondire Cosenza via libera ai comitati di.... Temi più discussi: Praia a Mare, dopo 40 anni il Senato dà il via libera ai terreni contesi: stop ai blocchi; Riconoscimento dei Comitati di Quartiere: i cittadini pronti a scrivere il futuro di Cosenza · CosenzaChannel.it; Cosenza, disco verde del Consiglio comunale al nuovo regolamento del canone sul suolo pubblico; Cosenza, il Consiglio vara il nuovo assetto delle Commissioni e aggiorna i regolamenti comunali. Cosenza, via libera ai Comitati di Quartiere: Davide Bruno esulta per la svoltaIl recepimento della proposta da parte dell'Amministrazione comunale di Cosenza rappresenta una svolta attesa da tempo. cosenzapost.it Cosenza amplia il Mab: via libera della Giunta a dieci nuove opereLa Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato la proposta di progettazione e installazione di opere integrative dell'allestimento del Mab stanziando le risorse ... reggiotv.it … prestando servizio nell’Ospedale da Campo di Cosenza. Un tentativo meschino di infangare anche la memoria del padre, Ettore Romoli, sindaco di Gorizia di Forza Italia. Boschi, Graziano, Carotenuto e De Cristofaro dovrebbero scusarsi pubblicamente. x.com Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di #Cosenza. - facebook.com facebook