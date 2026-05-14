Giovane accoltellato a Prato parla il chirurgo che lo ha operato

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a Prato il 12 maggio in piazza Mercatale. L'intervento chirurgico è stato eseguito da un team medico; il chirurgo che ha operato ha fornito alcune informazioni sulle condizioni del giovane. La vicenda ha attirato l'attenzione nella zona, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare eventuali complici o responsabili.

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