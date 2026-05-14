Giovane accoltellato a Prato parla il chirurgo che lo ha operato
Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a Prato il 12 maggio in piazza Mercatale. L'intervento chirurgico è stato eseguito da un team medico; il chirurgo che ha operato ha fornito alcune informazioni sulle condizioni del giovane. La vicenda ha attirato l'attenzione nella zona, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare eventuali complici o responsabili.
Si chiama Iacopo Cerbai il giovane di 23 anni accoltellato a Prato lo scorso 12 maggio, in piazza Mercatale. Il ragazzo, che lavora in un ristorante del centro di Prato, avrebbe cercato di difendersi da un tentativo di rapina ai suoi danni e ai danni di una collega, quando una coltellata lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Un video delle telecamere di sorveglianza ha ripreso fin dall'inizio l'aggressione a Prato, in piazza Mercatale, del giovane cameriere di 23 anni, Iacopo Cerbai, accoltellato al cuore al termine di una serata di lavoro, per difendere la collega che era stata aggre - Facebook facebook
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