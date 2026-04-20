Assunzioni docenti da GPS sostegno prima fascia Ecco il decreto 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che stabilisce le procedure di assunzione dei docenti specializzati su posti di sostegno nella prima fascia delle GPS. La normativa specifica le modalità di reclutamento e le tempistiche per il prossimo anno scolastico. La pubblicazione del decreto determina il quadro regolamentare per le future immissioni in ruolo di insegnanti dedicati all’assistenza degli studenti con bisogni educativi speciali.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che delinea le modalità di reclutamento per i docenti specializzati su posto di sostegno per il prossimo anno scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione Notizie correlate Assunzioni da GPS sostegno prima fascia. Ecco il decreto 2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il Decreto Ministeriale n. Immissioni in ruolo docenti: ci saranno assunzioni anche da GPS sostegno prima fascia ADSS o si rischia di scegliere “a vuoto” una provincia del nord?L'aggiornamento delle GPS per le supplenze docenti, valide per il biennio 202627 e 202728 si intreccia alle aspettative legate alle assunzioni in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riforma Assunzioni Docenti: Doppio canale di reclutamento a breve? Assunzioni strutturali da GPS? Pittoni: Il Governo valuta la sospensione o la limitazione dell’indizione di nuovi concorsi; Immissioni in ruolo 2026, per il ruolo elenchi regionali avranno priorità sulle GPS sostegno; Assunzioni Docenti 2026: gli Elenchi regionali per il ruolo avranno priorità sulle GPS sostegno? Ecco come cambia l'ordine delle immissioni in ruolo. Tutte le indicazioni indispensabili in materia; Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]. Assunzioni scuola 2025-2026, ecco come e quando verranno immessi i 54 mila docentiDopo l’annuncio del ministro Giuseppe Valditara partono le procedure di reclutamento dei professori nelle scuole dell’infanzia e primaria, medie e superiori. Ecco come procederanno le operazioni tra i ... lettera43.it Assunzioni scuola, in Toscana tremila nuovi docenti. «Ma tanti precari»Sono 3.097 docenti, secondo i numeri dei sindacati, la quota toscana delle 54 mila nuove assunzioni annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara da qui a settembre. Nella nostra regione ... corrierefiorentino.corriere.it Assunzioni docenti, focus sugli elenchi regionali: requisiti, tempi e strategie – VIDEO - facebook.com facebook