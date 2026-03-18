Sono in anno di prova con contratto a tempo determinato su sostegno da GPS e rientro in una deroga | posso presentare domanda di mobilità?

Una docente in anno di prova con contratto a tempo determinato su sostegno, rientrante in una deroga, si chiede se può presentare domanda di mobilità. Nel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, è intervenuto Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti per discutere della mobilità del personale scolastico.

Nel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è discusso della mobilità del personale scolastico. In particolare è stato affrontato il caso dei docenti a tempo determinato con incarico finalizzato al ruolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Docente in anno di prova non può presentare domanda di mobilità se l’unica deroga su cui puntava era genitore ultra 65enneNel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è...

Sono iscritto in GPS, posso presentare domanda per le GAE? Si può essere in GaE in una provincia e GPS in un’altra? RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie ad esaurimento GaE: partita la fase di aggiornamento per il biennio 2026/27 e 2027/28.

Contenuti utili per approfondire Sono in anno di prova con contratto a...

Temi più discussi: Docente in anno di prova non può presentare domanda di mobilità se l'unica deroga su cui puntava era genitore ultra 65enne; Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Perché quest’anno i soldi della Carta del Docente sono meno e in ritardo; Mobilità scuola 2026/27: firmato il nuovo CCNI 2025/28. Domande dal 16 marzo, deroghe più restrittive per i neoassunti.

La storia di Luciana Ianari: «Dopo dodici anni vissuti a Londra sono tornata in Italia. All'inizio è stato difficile ma oggi sono felice della mia scelta, questo Paese è ...Cosa significa andare via molto presto, crescere cittadina del mondo, costruire una carriera internazionale accelerata e poi, controcorrente, scegliere di tornare? Deciderlo non per un ripiego o per ... vanityfair.it

«L'ultimo anno di guerra in Ucraina? Il più letale dal 2022. Ma l'emergenza più grande sono gli sfollati interni»«Il 2025 è stato, secondo la Missione di Monitoraggio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite in Ucraina, l’anno più letale per i civili dall’inizio dell’invasione su larga scala: più di 2.500 persone ... corriere.it

“Pedomame” e professionisti insospettabili: i minori non sono al sicuro nemmeno in casa. Dopo un caso di cronaca che non può che scandalizzare, il Report 2025 e le parole di don Fortunato Di Noto squarciano il velo su un fenomeno inquietante. Leggi l'art - facebook.com facebook

New Podcast! "18 marzo - I bambini non sono proprietà" on @spreaker #bambini #famiglia #giudici #minori #stato x.com