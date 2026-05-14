Dal 16 maggio 2026, i proprietari di monopattini elettrici devono munirsi di una targa di riconoscimento, in conformità alle nuove disposizioni di legge. Questa novità trasforma i monopattini, che fino a ora erano considerati mezzi leggeri, in veicoli registrati. La normativa prevede multe fino a 400 euro e il sequestro del mezzo in caso di mancata applicazione dell’obbligo. La modifica riguarda tutti i proprietari di monopattini elettrici, che devono seguire le procedure di richiesta della targa presso le autorità competenti.

L'epoca della mobilità elettrica “senza pensieri” è ufficialmente tramontata. Il 16 maggio 2026 entra negli annali come il “D-Day” per i proprietari di monopattini elettrici in Italia: da questa data, il mezzo passa da dispositivo di mobilità leggera a vero e proprio veicolo registrato. La riforma del Codice della Strada introduce obblighi che cambiano radicalmente l'economia e la praticità di questi mezzi. Se non vuoi che il tuo monopattino diventi un costoso soprammobile nel deposito della Polizia Municipale, ecco la guida completa per navigare tra le nuove norme. 17 maggio: scatta l'ora X (targa subito, polizza a luglio). C'è un dettaglio fondamentale che molti stanno sottovalutando: la separazione delle scadenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come richiedere la targa per il monopattino: l’obbligo dal 16 maggio, multe fino a 400 euro e sequestro, la guida alle novità

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Stretta sui monopattini: dal 16 maggio l’obbligo di targa e assicurazione - Unomattina 25/03/2026

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