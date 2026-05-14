Come Marcello Hernández è diventato il giovane principe della comicità

Marcello Hernández, ventottenne noto per il suo ruolo nel programma televisivo Saturday Night Live, ha recentemente attirato l'attenzione per la sua carriera nel mondo della comicità. Durante una giornata di primavera, il comico ha partecipato a un momento di svago in un parco di Lower Manhattan, dove si è dedicato a un gioco improvvisato di pallone su un’area di cemento. Questi dettagli sono stati condivisi da un testimone che ha assistito alla scena.

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Marcello Hernández si è inventato un nuovo gioco. In una giornata primaverile soleggiata ma sorprendentemente fredda, io e il comico ventottenne, star del Saturday Night Live, ci fermiamo a giocare a pallone su un piccolo spiazzo di cemento in un parco di Lower Manhattan. Dopo mezz’ora di palleggio libero, Hernández decide di calciare la palla verso il canestro da basket lì vicino. Si piazza sulla linea dei tre punti e, un pallonetto dopo l’altro, sfiora appena il tabellone. Finalmente, al trentesimo tentativo circa, centra il bersaglio, ma non è soddisfatto e ritenta l’impresa. Diversi altri tiri sfiorano la rete, mentre la maggior parte si perde nel vuoto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come Marcello Hernández è diventato il giovane principe della comicità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il balletto di Dowman dopo essere diventato il più giovane marcatore della storia della PLEntra nel dietro le quinte dopo che il sedicenne Max Dowman ha battuto il record di marcatore più giovane di sempre in Premier League. Arsenal, il balletto di Dowman dopo essere diventato il più giovane marcatore della storia della PLEntra nel dietro le quinte dopo che il sedicenne Max Dowman ha battuto il record di marcatore più giovane di sempre in Premier League.