Il balletto di Dowman dopo essere diventato il più giovane marcatore della storia della PL
Il sedicenne Max Dowman ha stabilito un nuovo record diventando il più giovane marcatore nella storia della Premier League. Dopo aver segnato il suo primo gol, il giovane calciatore ha fatto il suo ingresso nel dietro le quinte, suscitando l’attenzione di tutti. La sua prestazione ha attirato i riflettori su di lui e sul suo percorso nel calcio professionistico.
Entra nel dietro le quinte dopo che il sedicenne Max Dowman ha battuto il record di marcatore più giovane di sempre in Premier League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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