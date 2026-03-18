Arsenal il balletto di Dowman dopo essere diventato il più giovane marcatore della storia della PL

Il sedicenne Max Dowman ha segnato il suo primo gol in Premier League, diventando il più giovane marcatore nella storia del campionato. Dopo aver realizzato la rete, è entrato nel dietro le quinte dell'Arsenal, lasciando il palco a un momento di festa. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse la sua giovane carriera.

Entra nel dietro le quinte dopo che il sedicenne Max Dowman ha battuto il record di marcatore più giovane di sempre in Premier League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal, il balletto di Dowman dopo essere diventato il più giovane marcatore della storia della PL Articoli correlati Il balletto di Dowman dopo essere diventato il più giovane marcatore della storia della PLEntra nel dietro le quinte dopo che il sedicenne Max Dowman ha battuto il record di marcatore più giovane di sempre in Premier League. Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier LeagueMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Contenuti e approfondimenti su Arsenal il balletto di Dowman dopo... L'Arsenal di Arteta vola: 2-0 al Bayer Leverkusen e qualificazione ai quarti di ChampionsDopo l'1-1 nella gara di andata, si è appena concluso il secondo atto tra Arsenal e Bayer Leverkusen di Champions League: stata una gara bloccata che ha visto davvero pochi colpi di scena e pochissime ... fantacalcio.it Tutto il mondo pazzo di Max Dowman, l'adolescente dell'Arsenal con l'apparecchio: perché può decidere la PremierNella fase cruciale della stagione, con un campionato in bilico e il titolo che manca dal 2004 quando vinsero gli Invincibili guidati da Wenger, l'Arsenal si lascia trascinare da un classe 2009. Si tr ... msn.com