’Come l’Italia divenne Repubblica’ Convegno a Palazzo pretorio

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal 78° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, si terrà un convegno presso il Palazzo Pretorio. L’evento si svolgerà sabato alle 10 e vedrà la partecipazione di storici e studiosi che discuteranno degli eventi e delle decisioni che portarono alla proclamazione della Repubblica. La giornata prevede interventi e approfondimenti sulla transizione politica avvenuta nel 1946.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A pochi giorni dall’ottantesimo compleanno della Repubblica Italiana, sabato alle 10 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà il convegno ‘1946 l’anno della scelta – Come l’Italia divenne Repubblica’, promosso dal Comitato della Romagna toscana per la promozione dei valori risorgimentali, dall’associazione italiana Mazziniana, dalla Pro loco della cittadella e dall’associazione nazionale invalidi e mutilati di guerra. "Un anniversario importante – spiega Alessandro Minardi, presidente del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali –, purtroppo destinato a essere vissuto in sordina a causa delle notizie che giungono a livello internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217come l8217italia divenne repubblica8217 convegno a palazzo pretorio
© Ilrestodelcarlino.it - ’Come l’Italia divenne Repubblica’. Convegno a Palazzo pretorio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Palazzo Pretorio. Il miracolo di TintoriUn capolavoro rinascimentale salvato dalle macerie della guerra, un restauratore straordinario e un’impresa che ha permesso di restituire alla città...

Dorando, la mascotte di Palazzo PretorioA Palazzo Pretorio arriva Dorando: è la nuova mascotte del museo, nella forma di un simpatico cartoon, ideata per coinvolgere i piccoli visitatori e...

Argomenti più discussi: ’Come l’Italia divenne Repubblica’. Convegno a Palazzo pretorio; Così l’Italia diventa zona di frontiera. Il piano del governo; Voto alle donne, quell'indimenticabile prima volta; Turismo tra rincari e conflitti internazionali: ecco perché gli italiani resteranno Italia nell'estate 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web