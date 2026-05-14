’Come l’Italia divenne Repubblica’ Convegno a Palazzo pretorio

A pochi giorni dal 78° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, si terrà un convegno presso il Palazzo Pretorio. L’evento si svolgerà sabato alle 10 e vedrà la partecipazione di storici e studiosi che discuteranno degli eventi e delle decisioni che portarono alla proclamazione della Repubblica. La giornata prevede interventi e approfondimenti sulla transizione politica avvenuta nel 1946.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A pochi giorni dall’ottantesimo compleanno della Repubblica Italiana, sabato alle 10 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà il convegno ‘1946 l’anno della scelta – Come l’Italia divenne Repubblica’, promosso dal Comitato della Romagna toscana per la promozione dei valori risorgimentali, dall’associazione italiana Mazziniana, dalla Pro loco della cittadella e dall’associazione nazionale invalidi e mutilati di guerra. "Un anniversario importante – spiega Alessandro Minardi, presidente del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali –, purtroppo destinato a essere vissuto in sordina a causa delle notizie che giungono a livello internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Come l’Italia divenne Repubblica’. Convegno a Palazzo pretorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palazzo Pretorio. Il miracolo di TintoriUn capolavoro rinascimentale salvato dalle macerie della guerra, un restauratore straordinario e un’impresa che ha permesso di restituire alla città... Dorando, la mascotte di Palazzo PretorioA Palazzo Pretorio arriva Dorando: è la nuova mascotte del museo, nella forma di un simpatico cartoon, ideata per coinvolgere i piccoli visitatori e... Argomenti più discussi: ’Come l’Italia divenne Repubblica’. Convegno a Palazzo pretorio; Così l’Italia diventa zona di frontiera. Il piano del governo; Voto alle donne, quell'indimenticabile prima volta; Turismo tra rincari e conflitti internazionali: ecco perché gli italiani resteranno Italia nell'estate 2026. CO. ITAL. PEL. COMPAGNIA ITALIA PELLI S.N.C. DICIARDI VINCENZO E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com