Palazzo Pretorio Il miracolo di Tintori

Il Palazzo Pretorio ha subito danni durante la guerra, e la causa risiede nei bombardamenti che hanno colpito la zona. Un restauratore esperto ha lavorato intensamente per recuperare un capolavoro rinascimentale danneggiato, riuscendo a rimuovere le macerie e a restaurare l’opera. Questa operazione ha permesso di restituire alla città un pezzo importante del suo patrimonio artistico. Il risultato finale mostra come la dedizione e l’abilità possano salvare tesori culturali.

Un capolavoro rinascimentale salvato dalle macerie della guerra, un restauratore straordinario e un'impresa che ha permesso di restituire alla città una delle sue opere più preziose. È la storia al centro del volume Il Tabernacolo. Leonetto Tintori e il salvataggio dell'affresco di Filippino Lippi, firmato dal giornalista pratese Ciro Becchimanzi (foto) e appena pubblicato da Edizioni Jolly Roger, con i contributi storici di Giampiero Nigro e Rita Iacopino. Racconta la nota vicenda del Tabernacolo di Filippino Lippi, realizzato nel 1498 e oggi conservato al Museo di Palazzo Pretorio, un simbolo non solo di devozione popolare ma anche di identità culturale e memoria collettiva.