A Palazzo Pretorio è arrivata Dorando, la nuova mascotte del museo rappresentata come un simpatico cartone animato. La figura è stata creata per coinvolgere i bambini durante le visite e stimolare il loro interesse verso le opere d’arte e la storia locale. Dorando invita i più giovani a partecipare attivamente al percorso espositivo e alle attività tattili all’interno del museo.

A Palazzo Pretorio arriva Dorando: è la nuova mascotte del museo, nella forma di un simpatico cartoon, ideata per coinvolgere i piccoli visitatori e invitarli ad un dialogo con il percorso espositivo e tattile del museo, alla scoperta delle opere d’arte e della storia della città. Sarà presentato sabato dalle 16 alle 18: tutti i partecipanti verranno omaggiati di un gadget di Dorando. Curato dal Museo con Cooperativa Culture, è un personaggio pratese doc: la sua figura è ispirata al “giglio pratese”, che compone un dettaglio dello stemma della città, lo stesso che è possibile ammirare per i vicoli del centro e nei luoghi più ricchi di storia come Palazzo Pretorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dorando, la mascotte di Palazzo Pretorio

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