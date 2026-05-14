Da novembre 2017, con l’entrata in vigore della legge 168, gli Usi Civici hanno subito una modifica significativa. In passato, questa istituzione prevedeva modalità di gestione diverse, ma ora i cittadini hanno il potere di eleggere direttamente gli organi che si occupano della loro amministrazione. La riforma ha introdotto un sistema più partecipativo, coinvolgendo maggiormente chi utilizza queste terre e risorse.

Nell’antica istituzione degli Usi Civici qualcosa è cambiato con la legge 168 del 20 novembre 2017. Se dotati di organi propri eletti dai cittadini, assumono piena autonomia come qualsiasi altro ente privato e non dipendono più dal comune di appartenenza e dalla Regione alla quale prima era vincolato ogni atto. Gli Usi Civici sono dei lasciti antichissimi che riportano all’antica disputa fra Sassalbo e Cerreto Alpi sui pascoli e sul legnatico con riferimento al lascito di Carlo Magno, Quindi sono beni frazionali, che rientrano nel calderone dei così detti ’ domini collettivi ’ che in base alle Regioni di appartenenza possono chiamarsi in vari modi, tipo le ’Regole’ in Trentino, le ’Partecipanze Agrarie’ nel Ferrarese, Comunaglie e Usi Civici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come cambiano gli ’Usi Civici’ : "Ora i cittadini eleggono gli organi"

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