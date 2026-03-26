Usi civici a Solanas | cittadini all’oscuro sui vincoli

Il consiglio comunale di Cabras ha discusso recentemente una questione relativa agli usi civici sui terreni della frazione di Solanas. La questione riguarda i vincoli imposti su alcune aree e la mancanza di informazioni chiare rivolte ai cittadini. Nessun dettaglio sulle decisioni prese o sui contenuti delle delibere è stato ancora reso pubblico, lasciando i residenti senza una piena comprensione della situazione.

Il consiglio comunale di Cabras affronta una questione delicata riguardante i terreni della frazione di Solanas. Il consigliere Antonello Manca ha depositato un’interrogazione formale per chiarire la gestione dei vincoli legati agli usi civici. La preoccupazione centrale verte sulla mancata informazione ai cittadini che hanno acquistato suoli o costruito senza conoscere tali limitazioni giuridiche. La segnalazione iniziale risale al 2024, ma l’Amministrazione è stata interpellata sui motivi del ritardo nell’azione informativa. L’obiettivo è tutelare chi ha agito in buona fede e garantire trasparenza futura. La risposta ufficiale del sindaco Andrea Abis e della Giunta sarà fornita nella prossima seduta consiliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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