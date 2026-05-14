Se vuoi arredare la casa al mare, ci sono diverse soluzioni per aggiungere un tocco di personalità. Dai colori alle decorazioni, ogni dettaglio può riflettere il carattere di chi vive nello spazio. La scelta dei materiali e degli arredi permette di creare un ambiente accogliente e funzionale, senza rinunciare alla praticità. Per ottenere un risultato che rispecchi il proprio stile, è utile valutare attentamente ogni elemento di design.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La casa al mare c'è, ma - calendario alla mano - è ancora un miraggio? Cominciamo subito a ripensare e a organizzare il suo make-over in vista delle prossime vacanze. Weekend lunghi e periodi programmati di ferie sono davvero dietro l'angolo, dunque perché non iniziare sin da ora a pianificare modifiche e integrazioni strategiche della casa delle vacanze per viverla come il posto di svago e relax che ci si merita? Tra una dimensione temporanea e impersonale di un hotel e la familiarità della solita dimora, bastano piccoli e grandi accorgimenti per renderla davvero accogliente, funzionale e bella ed esotica da vivere e scoprire.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come arredare la tua casa al mare con il tocco di personalità in più che si merita

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Come Arredare Casa da Soli in 10 Step – Parte 1

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