Oggi si utilizza spesso lo specchio come elemento di arredo per ingrandire gli spazi interni. Questa tecnica permette di creare l’illusione di ambienti più ampi senza intervenire sulla struttura della casa. Gli specchi vengono posizionati strategicamente in varie stanze, offrendo un aspetto più arioso e luminoso. La loro funzione decorativa si unisce a quella di ampliare visivamente gli ambienti.

Arredare con gli specchi è uno dei modi più efficaci per far sembrare la casa più grande senza spostare neppure un muro. Nelle case di oggi, spesso segnate da metrature contenute e stanze compatte, la ricerca di spazio, luce e respiro è diventata una delle questioni più concrete dell’abitare contemporaneo. Il desiderio di ambienti ampi si scontra con il costo elevato degli immobili e con l’attrazione, ancora fortissima, della vita nei centri urbani. Eppure rinunciare a metri quadri reali non significa per forza sacrificare il comfort psicologico o l’impatto estetico della propria casa. Qui entra in scena lo specchio, un elemento dal fascino senza tempo che, se usato con intelligenza, riesce a raddoppiare visivamente i volumi, stimolare la creatività progettuale e aprire prospettive domestiche del tutto nuove. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arredare con gli specchi per far sembrare più ampia tutta la casa oggi

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