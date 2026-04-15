Per rinnovare gli ambienti della casa si può puntare anche sui tessili, che danno calore e personalità a ogni stanza. Dai tendaggi ai cuscini, dalle tende alle trapunte, ogni elemento contribuisce a creare atmosfere diverse, sia in zona giorno che in zona notte. La scelta dei materiali, delle fantasie e delle texture permette di trasformare gli spazi senza interventi strutturali, offrendo molte possibilità di personalizzazione.

Le idee tessili per la zona giorno Gli obiettivi dei tessili sono molteplici, tra cui definire lo stile – tessuti in lino e cotone chiari danno un'aria fresca e scandinava, mentre i velluti e i broccati creano un effetto più elegante e teatrale, quelli dal carattere industriale fanno subito urban design – e creare atmosfera – i più morbidi come il mohair, la lana o la pelliccia sintetica scaldano l'ambiente circostante. Non solo: i tessuti spesso servono anche a delineare gli spazi: un tappeto ampio può incorniciare un'area living, mentre tende lunghissime e fluide definiscono finestre, separano open space. Uno degli aspetti...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come arredare con i tessili per la casa, sia per la zona giorno che notte

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