Il 14 maggio 2026 ad Arezzo, Giovanni Donati e Alessandro Caneschi, candidati del Partito Democratico, hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che Comanducci e Gamurrini stanno nascondendo i loro assessori. La domanda posta è: perché avviene questa manovra? La nota è stata diffusa pubblicamente e si concentra sulla presunta omissione di informazioni riguardo alla composizione delle giunte amministrative dei due politici.

Arezzo, 14 maggio 2026 – « Comanducci e Gamurrini nascondono i loro assessori. Perché?» La nota di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi candidati PD. «In realtà sarebbe un Ghinelli tre. Di solito, a fine mandato, gli assessori uscenti sono il fiore all'occhiello di una campagna elettorale: si esibisce il lavoro fatto, si rivendicano i risultati. Comanducci e Gamurrini fanno il contrario: tengono i loro assessori lontani dai riflettori. Un segnale che parla da solo. Su nove assessori uscenti, sei si sono ricandidati. Vediamo cosa hanno lasciato in eredità alla città: Federico Scapecchi (Sport): la Regione ha messo a disposizione oltre 50 milioni di euro in sei anni per nuovi impianti sportivi e riqualificazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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