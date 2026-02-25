Elezioni ' 26 Il progetto di Comanducci e Gamurrini prende corpo | Presto decidiamo

Una riunione tra amici. Un centinaio circa. Quella andata in scena ieri sera, 24 febbraio, all'hotel Continentale di via Guido Monaco è stata definita dai suoi promotori - attraverso i social - proprio così. Sono gli ex vice sindaco e assessore del primo governo Ghinelli, Gianfrancesco Gamurrini e Marcello Comanducci, ad aver chiamato a raccolta i propri sostenitori per stilare una sorta di bilancio di queste ultime settimane. L'idea, come già emerso nei giorni passati, è quella di sostenere la candidatura di Comanducci come prossimo sindaco di Arezzo. Un progetto sul quale è pronto a dare una mano anche Angiolino Piomboni, già consigliere provinciale nonché assessore del Comune di Montevarchi. All'ordine del giorno dell'incontro di ieri sera, convocato espressamente dai protagonisti, lo stato degli assetti politici e le priorità programmatiche in vista delle prossime amministrative. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

