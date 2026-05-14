Comanducci e Gamurrini nascondono i loro assessori Perché? In realtà sarebbe un Ghinelli 3

Durante una riunione del consiglio comunale ad Arezzo, due candidati del Partito Democratico hanno espresso il loro sostegno al candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli. In quella occasione, sono stati discussi vari temi riguardanti la composizione delle liste e il ruolo degli assessori, con alcuni interventi che hanno sollevato domande sulla trasparenza delle nomine. Tra i partecipanti, si sono notate alcune assenze di figure chiave, mentre altri esponenti politici hanno mantenuto un atteggiamento riservato sulla composizione finale delle giunte.

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