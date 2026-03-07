Sportello dell’auto bucato | intimidazione al comandante della polizia locale di Giovinazzo

Nella serata di ieri è stato scoperto un atto intimidatorio nei confronti del comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Vito Bovino. Lo sportello dell’auto del funzionario è stato bucato, suscitando preoccupazione tra le forze di polizia e la comunità locale. L’incidente si è verificato in un momento ancora da chiarire, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle ragioni dell’atto.

Lo sportello della vettura di Vito Bovino trovato bucato da un oggetto contundente. La solidarietà del sindaco Michele Sollecito e dell’amministrazione comunale Un atto intimidatorio nei confronti del comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Vito Bovino, è stato scoperto nella tarda serata di ieri. Sull’episodio sono in corso accertamenti e potrebbero risultare utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito, che ha espresso piena solidarietà al comandante Bovino. “Non ci lasceremo intimidire da niente e da nessuno - ha dichiarato il primo cittadino - e continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto nell’interesse della città e dei cittadini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

