Palazzini Fdi | Sul comandante della polizia locale servono chiarezza e rispetto delle procedure

Il consigliere di un partito di centrodestra ha chiesto chiarimenti riguardo alla posizione del comandante della polizia locale. Ha sottolineato l’importanza di rispettare le procedure ufficiali e di fare luce sulla situazione attuale. La richiesta arriva in un momento in cui si discute delle modalità di gestione e delle decisioni prese dall’amministrazione comunale in relazione al ruolo di questa figura.

Arezzo, 26 aprile 2026 – «In merito alle dichiarazioni del consigliere Menchetti sulla nomina del nuovo comandante della Polizia Locale, ritengo necessario riportare il confronto su un piano serio e istituzionale. Il comandante Menguzzo non è una scelta discrezionale della politica, ma il risultato di un concorso pubblico, vinto secondo procedure previste dalla legge. Parlare di “imposizioni” o di decisioni calate dall’alto rischia quindi di generare confusione e di mettere in discussione, senza elementi concreti, il lavoro della macchina amministrativa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzini (Fdi): “Sul comandante della polizia locale servono chiarezza e rispetto delle procedure” Notizie correlate Leggi anche: Nuova caserma della Polizia Locale, Palazzini (Fdi): "Valutare tutte le opzioni" “Bando Comandante Polizia Municipale, servono chiarezza e trasparenza”Arezzo, 28 febbraio 2026 – “Bando Comandante Polizia Municipale, servono chiarezza e trasparenza”. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Palazzini (Fdi): Sul comandante della polizia locale servono chiarezza e rispetto delle procedure; Nuova caserma della Polizia Locale, Palazzini (Fdi): Valutare tutte le opzioni; VIDEO | Presidio del territorio e risposte ai cittadini. Le priorità di Menguzzo al comando della Polizia Locale. Palazzini (Fdi): Sul comandante della polizia locale servono chiarezza e rispetto delle procedure«Il comandante Menguzzo non è una scelta discrezionale della politica, ma il risultato di un concorso pubblico, vinto secondo procedure previste dalla legge» ... lanazione.it Terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5! Ottima partita dei nostri che impongono il ritmo fin dalle prime battute di gara. La sblocca il rientrante Palazzini su rigore guadagnato da Bragalone, raddoppio dello stesso Palazzini con un gran diagonale dal li - facebook.com facebook