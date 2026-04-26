Palazzini Fdi | Sul comandante della polizia locale servono chiarezza e rispetto delle procedure

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere di un partito di centrodestra ha chiesto chiarimenti riguardo alla posizione del comandante della polizia locale. Ha sottolineato l’importanza di rispettare le procedure ufficiali e di fare luce sulla situazione attuale. La richiesta arriva in un momento in cui si discute delle modalità di gestione e delle decisioni prese dall’amministrazione comunale in relazione al ruolo di questa figura.

Arezzo, 26 aprile 2026 – «In merito alle dichiarazioni del consigliere Menchetti sulla nomina del nuovo comandante della Polizia Locale, ritengo necessario riportare il confronto su un piano serio e istituzionale. Il comandante Menguzzo non è una scelta discrezionale della politica, ma il risultato di un concorso pubblico, vinto secondo procedure previste dalla legge. Parlare di “imposizioni” o di decisioni calate dall’alto rischia quindi di generare confusione e di mettere in discussione, senza elementi concreti, il lavoro della macchina amministrativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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