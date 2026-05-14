Comacchiese rivoluzione in panchina | arriva Masolini

La Comacchiese ha annunciato il nuovo allenatore, un tecnico con esperienza in Serie B. La scelta ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, poiché si tratta di un professionista con un passato in categorie superiori. La società ha comunicato che la sua nomina porterà un cambio di approccio e di stile di gioco, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie che intende adottare. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

? Domande chiave Chi è il tecnico con esperienza in Serie B che arriva?. Come cambierà il gioco della Comacchiese con questo nuovo profilo?. Perché la società ha deciso di interrompere il rapporto con Candeloro?. Quale nuova filosofia tecnica porterà Masolini nel campionato di Eccellenza?.? In Breve Candeloro garantisce la salvezza diretta senza affrontare i playout lo scorso anno.. Masolini ha giocato in Serie B con il Modena nella stagione 198687.. Il tecnico ha vinto il titolo nazionale Under 17 con il Cesena nel 202122.. Esperienza di Masolini tra San Marino Academy e Rimini dal 2023.. La Comacchiese ha ufficializzato il cambio alla guida tecnica con l’annuncio di Filippo Masolini come nuovo allenatore per la stagione in Eccellenza, segnando la fine del ciclo iniziato con Luigi Candeloro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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