Comacchiese sfortunata Campi scivola e arriva il pari

Nel match tra la squadra locale e la squadra ospite, la comacchiese si è trovata in svantaggio ma ha raggiunto il pareggio nel corso della partita. Durante l'incontro, sono stati impiegati diversi giocatori, tra cui Campi, Minieri, Ferri e altri. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, dopo che un giocatore della squadra di casa è scivolato in campo, permettendo all'altra squadra di pareggiare.

comacchiese 1 fratta terme 1 COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Succi, Fiorini, Sylla, Taroni, Brito, Fregnani (70’ Montanari), El Shazly (26’ Centonze). Allenatore: Candeloro. FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Ravaioli (70’ Rossini), Sedioli, De Luca (70’ Milandri), Errani (61’ Diop), Spadaro, Marozzi (78’ Candoli), Gallo (91’ Benini), Seck, Toure. Allenatore: Melandri. Arbitro: signora D’Ambrosio, sez. di Nocera. Marcatori: 2’ Sylla (C); 88’ Spadaro (F). Note: ammoniti Errani, Sedioli e Fiorini. Come sa essere crudele il calcio: Campi, portiere della Comacchiese, migliore in campo fino all’88’, capace di tenere a galla la sua...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Comacchiese sfortunata. Campi scivola e arriva il pari Notizie correlate Castelfidardo, pari amaro: si scivola in classificaNell’uovo di Pasqua il Castelfidardo trova un pareggio, amaro, nel derby casalingo contro la Maceratese. Campi, in scena ‘Diritti o rovesci ma pari’ con Katia Beni e Benedetta GiuntiniFirenze, 10 febbraio 2026 - Diritti, stereotipi di genere e pari opportunità - dal body shaming alle discriminazioni per età - raccontate attraverso...