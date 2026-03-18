Una coppia di coniugi è stata arrestata a Massa dopo il ritrovamento di quasi 83 chili di hashish nascosti all’interno della loro abitazione nel centro storico. La sostanza stupefacente è stata scoperta dai carabinieri durante una perquisizione. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due e il sequestro della droga. La polizia ha condotto le indagini successive per approfondire il caso.

Massa, 18 marzo 2026 – Quasi 83 chili di droga stoccati in una casa del centro storico, trovati in parte dentro un borsone sportivo dentro il ripostiglio (236 panetti di hashish per circa 23 chili) e in parte all’interno della camera da letto matrimoniale (595 panetti per quasi 60 chili) di due coniugi stranieri, arrestati lunedì sera dai carabinieri di Massa. L’uomo, 61 anni, è finito in carcere, mentre la donna, 54 anni, ai domiciliari: stamani in tribunale si svolgerà l’udienza di convalida. La vicenda inizia però da tutt’altra parte e vede coinvolte anche altre persone. Tutto è cominciato quando carabinieri in borghese si sono presentati lunedì pomeriggio alla porta di un 27enne massese in zona Castagnola per notificargli un atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 80 chili di hashish in casa, arrestata una coppia di coniugi

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