Lui arrestato lei denunciata | coppia nei guai pr detenzione di droga

Ieri a Milazzo i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 53enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato un uomo e una donna mentre si accingevano a entrare in un’abitazione. Nella circostanza, l’uomo - dopo aver avvertito la presenza dei militari - si è chiuso repentinamentein casa, cercando di eludere un eventuale controllo. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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