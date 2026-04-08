Brandiva coltello in strada a Ragusa | condannato a 8 mesi pena sospesa

Un uomo di 25 anni originario del Bangladesh è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa dopo aver patteggiato in tribunale. Il 3 marzo scorso, in via Colajanni a Ragusa, era stato fermato dalla Polizia mentre, in evidente stato di alterazione, impugnava un coltello da cucina di grandi dimensioni. La vicenda ha portato alla sua condanna, con la condotta giudiziaria che si è conclusa nel procedimento di patteggiamento.

Ha patteggiato la pena a 8 mesi il 25enne originario del Bangladesh che lo scorso 3 marzo era stato immobilizzato e arrestato dalla Polizia mentre in via Colajanni a Ragusa, in stato di alterazione, brandiva un grosso coltello da cucina. Disarmato con il taser a tutela della incolumità anche dei passanti - il fatto è avvenuto di prima mattina davanti a un frequentato ufficio postale - era stato arrestato. Rimesso in libertà dopo la convalida, è stato processato per direttissima davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa. Il giovane attraverso l’avvocato Giuseppe Iozzia, ha patteggiato oggi la pena a 8 mesi di reclusione (pena sospesa). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Brandiva coltello in strada a Ragusa: condannato a 8 mesi, pena sospesa Leggi anche: Maltrattamenti in famiglia: rischiava fino a 10 anni, condannato a 9 mesi con pena sospesa Il pusher di cocaina ha 16 anni: condannato (con pena sospesa)Fermo, 31 marzo 2026 – Per evitare di essere scoperto aveva nascosto la cocaina, pronta per essere spacciata, nelle mutande.