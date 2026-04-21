Uccise il padre con 64 coltellate condannato a 22 anni e 6 mesi di carcere

Ieri, nell’aula della Corte d’assise di Verona, è stata pronunciata la condanna a 22 anni e 6 mesi di carcere per Marco Campagnari, riconosciuto colpevole dell’omicidio del padre Franco. L’uomo aveva inferto 64 coltellate alla vittima e la sentenza è stata emessa al termine del processo che ha visto coinvolti i protagonisti. La decisione arriva con la lettura delle motivazioni del giudice.

Ieri, 20 aprile, nell’aula della Corte d’assise di Verona, è arrivata la condanna di Marco Campagnari a 22 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio del padre Franco. L’imputato di 47 anni è stato ritenuto colpevole di aver colpito l’uomo con 64 coltellate il 12 luglio 2024 all'interno della.🔗 Leggi su Veronasera.it

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