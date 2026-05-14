Coltellata alla schiena Otto anni di pena

Un ragazzo di 23 anni è stato colpito alla schiena con un coltello a fine gennaio dello scorso anno in piazza Volta. L'aggressione ha causato gravi ferite e le autorità hanno aperto un'indagine. Nei giorni scorsi, un uomo coinvolto nel fatto è stato condannato a otto anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha esaminato le prove raccolte durante le indagini.

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Una coltellata alla schiena, che a fine gennaio dello scorso anno, aveva ridotto in gravi condizioni un ragazzo di 23 anni, aggredito in piazza Volta. La polizia quella notte aveva subito fermato Sidy Kounta, ventunenne di Cantù, che ieri è stato condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione, con rito abbreviato, dal Gup di Como Chiara Comunale. Una pena che si aggiunge ai 5 anni patteggiati a novembre per un episodio simile, una rissa con coltello avvenuta a Cantù a dicembre 2023, per la quale era stato imputato assieme ad altri coetanei, anche in quel caso di tentato omicidio. L’intervento della Squadra Volante era avvenuto alle 3 della notte di sabato 18 gennaio, per un’ aggressione in cui un ragazzo era stato ferito alla schiena, nella zona lombare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltellata alla schiena. Otto anni di pena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Time Travel to Ancient Times × Power Couple Alliance Notizie correlate Genova, giovane di 18 anni accoltellato più volte alla schiena durante la movidaABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nella notte La notte appena trascorsa, sabato 7 marzo e domenica 8, un diciottenne è stato accoltellato più... Bale: «Giocai tutta la carriera con un disco rotto alla schiena 'età di 18 anni»La carriera di Gareth Bale rappresenta un esempio di straordinario talento e resilienza. Temi più discussi: Coltellata alla schiena. Otto anni di pena; Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, si cerca il marito; Omicidio del capotreno Il legale della famiglia | Jelenic l’ha ucciso per ritorsione. Genova, 18enne ferito con una coltellata alla schiena nel cuore della movidaA Genova, nella notte tra sabato e domenica, si è verificato un episodio di violenza nel pieno centro della movida cittadina, suscitando allarme tra residenti e frequentatori della zona. Un ragazzo di ... it.blastingnews.com Lo spray e poi una coltellata. Ancora un ferito grave in centro: identificati i tre aggressoriUno scippo, dentro la discoteca. La lite, in mezzo alla strada. E poi la coltellata, nella schiena: l’ennesimo episodio di sangue nelle notti del centro di Genova, con la violenza che ancora una volta ... genova.repubblica.it