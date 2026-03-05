Gareth Bale ha raccontato di aver giocato tutta la carriera con un disco rotto alla schiena sin dall’età di 18 anni. La sua esperienza include un inizio come terzino al Tottenham e ha attraversato diverse fasi della sua carriera. Bale ha condiviso questa condizione senza specificare altre circostanze o motivazioni legate alla sua carriera.

La carriera di Gareth Bale rappresenta un esempio di straordinario talento e resilienza. Dal suo esordio come terzino del Tottenham, passando per l'epoca di massimo splendore al Real Madrid, Bale ha dimostrato di saper superare numerosi ostacoli fisici. La sua abilità nel trasformarsi da un giocatore rapido e offensivo in uno degli attaccanti più devastanti d’Europa ha contribuito in modo decisivo alla conquista di numerosi titoli, tra cui 5 Champions League. Per molti anni, Bale ha portato con sé un grave problema fisico senza che questo fosse pubblicamente svelato. A 18 anni, mentre indossava la maglia del Tottenham, si era aggravata un’ernia del disco, causando un dolore costante e persistente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bale: «Giocai tutta la carriera con un disco rotto alla schiena 'età di 18 anni»

Bale svela: «Mi sono rotto un disco nella schiena a 18 anni. Ho giocato con quella distorsione per tutta la carriera»Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:...

Tasso di natalità ai minimi storici in Italia: 1,18 figli per donna, età media 32 anni riduce possibilità per seconde e terze nascite. Formazione e carriera tra i motivi. I dati ISTATIl tasso di fecondità totale in Italia è sceso nel 2024 a 1,18 figli per donna, uno dei livelli più bassi mai registrati nel Paese.