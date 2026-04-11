Dodicenne colpita con le forbici dalla compagna di classe in bagno | Volevo ucciderla

Venerdì 10 aprile, nelle strutture sportive di Castelfranco di Sotto, una ragazzina di dodici anni è stata ferita con delle forbici dalla compagna di classe durante l'intervallo. L'aggressione si è verificata nei bagni dell'impianto e ha coinvolto due studentesse. La giovane colpita ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica. L'evento ha suscitato sconcerto tra gli abitanti e il personale scolastico.