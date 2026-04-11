Dodicenne colpita con le forbici dalla compagna di classe in bagno | Volevo ucciderla
Venerdì 10 aprile, nelle strutture sportive di Castelfranco di Sotto, una ragazzina di dodici anni è stata ferita con delle forbici dalla compagna di classe durante l'intervallo. L'aggressione si è verificata nei bagni dell'impianto e ha coinvolto due studentesse. La giovane colpita ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica. L'evento ha suscitato sconcerto tra gli abitanti e il personale scolastico.
Un'intera comunità sotto choc, dall'istituto scolastico frequentato dalle due studentesse alla popolazione di Castelfranco di Sotto, letteralmente sconvolta dall'aggressione avvenuta venerdì 10 aprile nei bagni del Palazzetto dello sport cittadino.La classe stava svolgendo l'ora di attività. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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