Femminicidio a Bergamo Valentina Sarto accoltellata dal marito alle spalle | ferite alla schiena e al collo

A Bergamo, una donna di nome Valentina Sarto è stata accoltellata alle spalle dal marito, Vincenzo Dongellini, che le ha inferto diverse ferite alla schiena e al collo. L'aggressione si è verificata in un contesto domestico, portando alla morte della donna. La polizia ha intervenuto sul posto, avviando le indagini per chiarire l’accaduto.

Vincenzo Dongellini avrebbe ucciso la moglie Valentina Sarto colpendola alle spalle con diverse coltellate alla schiena e al collo. Questo quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia effettuata oggi sul corpo della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Femminicidio Bergamo, Valentina Sarto sarebbe stata uccisa con 6-8 coltellate #bergamo x.com