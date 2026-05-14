Colore e forme tridimensionali per una mostra in Città Alta | in piazza Vecchia l’arte di Cristian Basile

A Bergamo, in piazza Vecchia, è stata allestita una mostra che presenta opere di Cristian Basile ed Elisa Cremona. L’esposizione è visitabile dal 19 maggio presso gli spazi di Lalimentari. Le opere sono caratterizzate da colori vivaci, forme tridimensionali e dettagli che attirano l’attenzione. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare, e offre ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino le creazioni di questi due artisti.

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L’ESPOSIZIONE. Dal 19 maggio gli spazi di Lalimentari a Bergamo ospitano una mostra dedicata alle opere di Cristian Basile ed Elisa Cremona. In esposizione lavori tra scultura, design e lavorazione artistica del vetro, in un dialogo tra sperimentazione contemporanea e tecniche artigianali. L’inaugurazione con gli artisti presenti nella serata del 20 maggio. Una sferzata di colore, una forza pop che travolgerà Piazza Vecchia. Dal 19 maggio L’alimentari in Città Alta ospiterà una nuova mostra dedicata alle opere di Cristian Basile, artista bergamasco protagonista di una ricerca visiva tridimensionale che unisce arte, design e sperimentazione materica (l’inaugurazione con gli artisti presenti nella serata del 20 maggio). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Colore e forme tridimensionali per una mostra in Città Alta: in piazza Vecchia l’arte di Cristian Basile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Peut-on ressentir l'art sans le voir Avec Gilbert Montagné | LA GRANDE GALERIE | TV5MONDE Sullo stesso argomento Immersi nel colore: l’arte di Monet prende vita in una mostra immersiva che ne celebra il centenarioNel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, il genio dell’Impressionismo che ha trasformato il modo di osservare la luce e la... Collescipoli, la mostra ‘Sinfonie di colore’ tra musica ed arte GALLERIA FOTOGRAFICAE’ in pieno svolgimento la festa di San Nicolò, dedicata interamente al patrono di Collescipoli.