Collescipoli la mostra ‘Sinfonie di colore’ tra musica ed arte GALLERIA FOTOGRAFICA
A Collescipoli, la festa di San Nicolò è in corso, con molte attività programmate fino al 17 maggio. La manifestazione include eventi di musica, arte, rievocazioni, gastronomia e spettacoli, tra cui la mostra “Sinfonie di colore”. La celebrazione coinvolge la comunità locale e si svolge nel rispetto delle tradizioni della festa patronale. La mostra si inserisce nel calendario di iniziative che animano il paese in questo periodo.
E’ in pieno svolgimento la festa di San Nicolò, dedicata interamente al patrono di Collescipoli. Molteplici le iniziative in programma fino al prossimo 17 maggio tra musica, arte, rievocazioni, gastronomia e spettacoli. La location del chiostro di Santa Cecilia ospita fino a giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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