Collescipoli la mostra ‘Sinfonie di colore’ tra musica ed arte GALLERIA FOTOGRAFICA

A Collescipoli, la festa di San Nicolò è in corso, con molte attività programmate fino al 17 maggio. La manifestazione include eventi di musica, arte, rievocazioni, gastronomia e spettacoli, tra cui la mostra “Sinfonie di colore”. La celebrazione coinvolge la comunità locale e si svolge nel rispetto delle tradizioni della festa patronale. La mostra si inserisce nel calendario di iniziative che animano il paese in questo periodo.

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