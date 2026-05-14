Lorenzo Colombo, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan, si trasferirà al Genoa con un riscatto di 10 milioni di euro. Il giocatore ha espresso il suo senso di appartenenza alla nuova squadra, affermando di sentirsi a casa. Durante l’intervista ha parlato anche del suo rapporto con il passato, ricordando il legame con De Rossi e il ricordo di Baroni. Colombo ha commentato anche la figura di Ibrahimovic, definendola un modello difficile da spiegare.

Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Colombo si prende il Genoa: «Qui mi sento a casa. Ibrahimovic? Un modello impossibile da spiegare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bréda a Villa Ormond: "Qui mi sento a casa"Anche la cantante 17enne Bréda Taylor-Herbert, in arte Bréda, si è esibita a Casa Sanremo e Villa Ormond.

Alisson Santos: “Napoli un sogno per me, qui mi sento come a casa”Alisson Santos, esterno partenopeo, ha rilasciato sui canali ufficiali della Ssc Napoli alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in maglia...

Temi più discussi: Addio a Nicola Colombo, che salvò il Monza dall’oblio e poi lo diede a Berlusconi; ESORDIENTI. A Brugherio è il giorno di Del Bel Belluz: i titoli provinciali Monza e Brianza a Gervasoni (1°anno) e Colombo (2°anno) – F.C.I. – C.R.LOMBARDIA; Nicole Colombo. Rosario (to the moon and back); Dal rigore fallito al gol della risalita, c’è la Fiorentina nel destino di Colombo.

C'era una volta o forse non c'era.... Ma il Padiglione della #Russia è aperto? Arte o propaganda? Si prende gioco della #Biennale di #Venezia o sta facendo fare una figuraccia mondiale al proprio Paese? @la_Biennale Guarda rainews.it/tgr/veneto/vid…. x.com

Perché il mani di Pongracic non è rigore. E l'arbitro Colombo prende 10La risposta (indiretta) è nel voto che ha preso l’arbitro Colombo alla fine di Fiorentina-Inter. In pratica, un bel 10 e lode, segno che ha ben valutato le situazioni che si sono create durante la ... corrieredellosport.it

Colombo finisce il giro d'Italia: il Genoa lo riscatta, non è più del MilanProdotto del vivaio rossonero è andato in prestito a Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli. Coi rossoblù dopo la salvezza la conferma ... msn.com