Anche la cantante 17enne Bréda Taylor-Herbert, in arte Bréda, si è esibita a Casa Sanremo e Villa Ormond. Si tratta della seconda volta per lei. Vive a Tolentino e frequenta il terzo anno del liceo artistico Cantalamessa di Macerata (indirizzo audiovisivo multimediale). Nata in Germania, i suoi genitori sono inglesi-irlandesi. Canta da quando aveva poco più di due anni. Tra i tanti concorsi a cui ha partecipato, oltre all’ultima edizione di Vartalent, c’è il Capitello d’oro, dove è arrivata sempre sul podio (per circa nove anni). Prima classificata al Premio Carlo Gargioni. Il suo mito è la cantautrice britannica Raye, con cui ha avuto "l’onore di parlare e vederla live in una delle tappe del suo tour". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bréda a Villa Ormond: "Qui mi sento a casa"

