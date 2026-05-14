Colombo | Mi paragonavano a Batistuta per i capelli Ibra ti insegna cose impossibili da spiegare
Nella settimana che anticipa la partita contro il Milan, l’attaccante del Genoa ha condiviso alcuni ricordi e riflessioni sulla sua carriera. Ha parlato di commenti ricevuti sui capelli e di impressioni legate a grandi campioni come Ibra, con cui ha avuto modo di confrontarsi. Tra aneddoti e considerazioni, ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza nel calcio, senza tralasciare i momenti più significativi del suo percorso.
Qui comincia un'altra storia. Il Milan è stato una parte importante della vita professionale di Lorenzo Colombo: 9 anni di giovanili, una stagione e mezza nel calcio dei grandi. Poi, 6 campionati in giro per l'Italia, sempre in prestito. La prossima partita contro la squadra di Allegri, attesa in un Ferraris pronto all'ennesimo tutto esaurito, sarà ufficialmente la prima volta da ex milanista per l'attaccante del Genoa, diventato di proprietà rossoblù. Si sono materializzate tutte le condizioni necessarie a far scattare l'obbligo di riscatto del Grifone, che verserà ora 10 milioni al Milan per il suo cartellino. Nell'ordine: 5 gol (è a quota 7, record personale), 22 presenze (è a quota 35), la salvezza (centrata).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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