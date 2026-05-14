Colombo | Mi paragonavano a Batistuta per i capelli Ibra ti insegna cose impossibili da spiegare

Nella settimana che anticipa la partita contro il Milan, l’attaccante del Genoa ha condiviso alcuni ricordi e riflessioni sulla sua carriera. Ha parlato di commenti ricevuti sui capelli e di impressioni legate a grandi campioni come Ibra, con cui ha avuto modo di confrontarsi. Tra aneddoti e considerazioni, ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza nel calcio, senza tralasciare i momenti più significativi del suo percorso.

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